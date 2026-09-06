Haaland anota y el City gana

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MANCHESTER.- Un Manchester City con nueva cara. El mismo viejo Erling Haaland.

El delantero noruego anotó su tercer gol de la temporada mientras Manchester City extendió su inicio perfecto al vencer el sábado por 1 -0 a Coventry para mantenerse en la cima de la Liga Premier.

City ha gastado más de 600 millones de dólares renovando su plantilla bajo el nuevo entrenador Enzo Maresca, pero Haaland sigue siendo su activo más valioso.

Su cabezazo al minuto 26 en el Etihad Stadium proporcionó el momento decisivo contra el recién ascendido Coventry y mantuvo el inicio perfecto de Maresca desde que asumió la desalentadora tarea de seguir los pasos de Pep Guardiola.

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El trabajo de Maresca será mucho más fácil si Haaland puede mantener su racha goleadora, con el delantero anotando por tercera vez en dos partidos.

"Es una victoria importante, diferente de las dos primeras. Todas han sido diferentes", dijo Maresca. "Estoy muy feliz. Conozco a los jugadores día a día, nos conocemos. Significa que vamos a mejorar y mejorar".

El gasto fastuoso de City en la era post-Guardiola continuó hasta el día límite con los fichajes de Enzo Fernández e Iliman Ndiaye. Ambos fueron titulares contra Coventry.

"(Nosotros) empezamos con una victoria, así que no podría ser mejor", dijo Ndiaye.

City tiene tres puntos de ventaja sobre el campeón defensor Arsenal, que juega contra Chelsea el domingo.