Haitianos viven la pasión mundialista

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La fiebre de la Copa Mundial de Futbol 2026 continúa creciendo en San Luis Potosí y este fin de semana la Plaza del Carmen se convirtió en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, quienes han disfrutado de las transmisiones de los encuentros mundialistas a través de una pantalla gigante instalada especialmente para el evento.

Desde el inicio de la justa internacional, cientos de personas se han dado cita en este espacio para seguir de cerca las acciones de los distintos partidos, disfrutando de una experiencia cómoda y completamente gratuita que ha generado un ambiente familiar y de convivencia entre seguidores del futbol.

Durante la jornada del sábado, los asistentes vibraron con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, considerado uno de los encuentros más atractivos en el arranque de actividades del Grupo C. El duelo mantuvo la atención de los aficionados que se congregaron para presenciar las emociones del futbol internacional.

Más tarde, la atención se centró en el compromiso entre Haití y Escocia, también correspondiente al Grupo C. Para este encuentro se registró una notable presencia de integrantes de la comunidad haitiana radicada en San Luis Potosí, quienes acudieron a la Plaza del Carmen para apoyar a su selección nacional.

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A pesar de que el representativo caribeño no logró quedarse con la victoria, sus seguidores reconocieron el esfuerzo y la entrega mostrada por los jugadores durante el encuentro, generando un ambiente festivo y de orgullo entre los presentes.

De esta manera, la Plaza del Carmen se consolida como uno de los principales puntos de convivencia para los aficionados al futbol en San Luis Potosí, ofreciendo un espacio accesible para seguir cada una de las emociones de la Copa Mundial de Futbol 2026 y fortaleciendo el ambiente multicultural que caracteriza a esta celebración deportiva.