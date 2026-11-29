Helinho da al Toluca el pase a semifinales
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Guadalajara.- El brasileño Helinho anotó un gol este sábado en tiempo de descuento y le dio a Toluca el empate 2-2 en su visita al Atlas, que lo convirtió en el primer semifinalista del Apertura del fútbol mexicano.
Alexis Vega, en el cobro de una pena máxima, y Helinho anotaron por los visitantes, que fueron de menos a más para eliminar al rival al ganar la serie por 4-2. Por Atlas anotaron Aldo Rocha, en un penalti, y Kevin Zenón.
Después de perder por 2-0 el pasado miércoles el partido de ida, Atlas salió a presionar y en el minuto 17 tomó ventaja con un penalti convertido por Rocha.
Por haber quedado mejor en la fase regular, en caso de empate en la serie, Atlas aseguraba el pase a la fase de los cuatro mejores; buscó el gol de la igualada y lo encontró en el 45+1, cuando Zenón anotó de zurda a pase de Elías Montiel.
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La segunda parte comenzó con un duelo entre porteros; Vargas detuvo remates del portugués Paulinho y del uruguayo Federico Viñas; Luis García despejó un disparo de Jorge Rodríguez y otro de Gaddi Aguirre.
El argentino Manuel Capasso cometió una falta en el área y en el 77 Vega convirtió el penalti que puso a los Diablos delante en la serie. Los minutos finales fueron de lucha; Toluca estrelló dos balones consecutivos en el poste, de Castro y de Helinho, quien en el 90+5 hizo el 2-2 con un gol de zurda a pase de Paulinho.
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