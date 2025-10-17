logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Henry Martín no será convocado

Por El Universal

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Henry Martín no será convocado

México.- El club América enfrentará el Clásico Joven ante Cruz Azul sin su capitán y referente de ataque. Henry Martín está descartado para enfrentar al conjunto celeste en el regreso de la Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA.

El delantero de 32 años sigue recuperándose de un esguince de rodilla que lo ha dejado prácticamente sin actividad. “La Bomba” apenas tiene 111 minutos disputados en tres apariciones con el conjunto azulcrema en el torneo Apertura 2025, además de no tener un solo gol anotado.

Martín entrenó por separado en las instalaciones de Coapa y será tras el partido ante Cruz Azul que el técnico André Jardine pueda establecer su situación. Pese a que la rodilla parece haberse recuperado, ahora es un tema de ritmo de juego y de estado físico lo que dejaría al delantero fuera de la convocatoria para el duelo ante La Máquina, es decir: Martín no saldría ni siquiera a la banca.

¿CUÁNDO VOLVERÍA HENRY MARTÍN?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

André Jardine tendrá pocas horas para definir el regreso de Henry Martín a las canchas ya que, tras la Fecha FIFA, la Liga MX tendrá una doble jornada la siguiente semana. América recibirá a Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes, en el que pudiera ser el regreso de yucateco a las canchas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cordero, siete veces campeón
Cordero, siete veces campeón

Cordero, siete veces campeón

SLP

Romario Ventura

El piloto potosino y su copiloto Hernández conquistan la Carrera Panamericana

Aún no estoy ahí: Antetokounmpo
Aún no estoy ahí: Antetokounmpo

Aún no estoy ahí: Antetokounmpo

SLP

AP

El greco-nigeriano busca ser de los mejores basquetbolistas de la historia

Lizzet García silbará partido de Mundial
Lizzet García silbará partido de Mundial

Lizzet García silbará partido de Mundial

SLP

El Universal

ADSL buscará reencontrarse
ADSL buscará reencontrarse

ADSL buscará reencontrarse

SLP

Romario Ventura

El cuadro potosino quiere la victoria ante Atlas en el Alfonso Lastras