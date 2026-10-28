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Hornets retirarán el dorsal de ´Muggsy´

Fue el jugador más bajo, con 1.60 de altura, en la historia de la NBA

Por EFE

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Hornets retirarán el dorsal de ´Muggsy´
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      Miami.- Los Hornets de Charlotte anunciaron este martes que el próximo 11 de febrero retirarán el dorsal ´1´ de Tyrone ´Muggsy´ Bogues, el jugador más bajo en la historia de la NBA, con 1,60 de altura, que disputó diez temporadas en la franquicia de Carolina del Norte.

      Bogues, líder histórico de los Hornets en asistencias y robos, se convertirá en el tercer jugador en ver cómo su camiseta se eleva al techo del Spectrum Center de Charlotte, tras Bobby Phills (dorsal 13) y Dell Curry (número 30).

      La ceremonia tendrá lugar el 11 de febrero de 2027 durante el descanso del partido que enfrentará a los Hornets con los Bucks de Milwaukee.

      Bogues fue seleccionado en el puesto número 12 del ´draft´ de 1987 por los Bullets de Washington, pero recaló en los Hornets al año siguiente tras ser elegido durante el ´draft´ de expansión que la NBA realizó por la incorporación a la liga de esta franquicia y del Heat de Miami.

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      El base jugó en los Hornets en los primeros diez años de vida del equipo, alcanzando los ´playoffs´ en tres temporadas. Se retiró del baloncesto en 2001, tras dos breves pasos por los Warriors de Golden State y los Raptors de Toronto.

      A pesar de la desventaja que le concedían sus 160 centímetros, una estatura muy inferior a la del resto de compañeros y rivales en la NBA, Bogues promedió 7,7 puntos, 7,6 asistencias y 2,6 rebotes por partido en los 889 encuentros que disputó en la liga, más de la mitad de ellos como titular.

      Además de su rol en la NBA, Bogues, de 61 años, también apareció en la película ´Space Jam´ que protagonizó Michael Jordan, o en ´Eddie´ y ´Juwanna Mann´.

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