Iguala M. Brennan marca en España

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LORCA, España.- Matthew Brennan volvió a triunfar en la Vuelta a España el miércoles y se convirtió en el primer corredor en ganar tres etapas en su primera gran vuelta desde Tadej Pogacar hace siete años.

Brennan aseguró su tercera victoria el miércoles en la 11.ª etapa, un recorrido mayormente llano de 153,8 kilómetros (96 millas) de Cartagena a Lorca.

"Hoy volvimos a tomar la iniciativa", comentó Brennan. "Los chicos tiraron tan fuerte como pudieron incluso después de un día duro de piernas ayer. Aun así fuimos a tope. Al llegar al final, de verdad mantuvimos nuestra posición y sabíamos que todos éramos lo bastante fuertes como para, en cierto modo, llegar a donde queremos estar".

El británico de 21 años del equipo Visma-Lease a Bike también ganó la segunda y la quinta etapas para convertirse en el corredor más joven con múltiples victorias de etapa en la Vuelta desde las tres de Pogacar en 2019.

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"Es enorme (haber ganado tres etapas)", expresó Brennan. "Estoy en un equipo lleno de campeones enormes. Tenemos a chicos que han subido al podio en grandes vueltas, y también las han ganado, y chicos que han ganado clásicas y carreras enormes. Y el hecho de que apuesten por mí es una oportunidad increíble. Estoy muy agradecido de que vayan a tope por mí".

Un velocista no había logrado al menos tres victorias en su primera gran vuelta desde Fernando Gaviria en el Giro de Italia en 2017.

Pogacar también ya había ganado tres etapas en la Vuelta de este año antes de que una caída lo obligara a abandonar el sábado, cuando mantenía una amplia ventaja en la general. Se fracturó la clavícula izquierda y no pudo continuar en su intento de completar el pleno de las tres grandes vueltas en su carrera.

Enric Mas le arrebató el liderato general a Pogacar y lo ha mantenido desde entonces. El ciclista de Movistar aventaja por 1 minuto y 18 segundos a Primož Roglic, del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Roglic persigue un récord de cinco títulos de la Vuelta.