Igualan Cerveceros récord del equipo

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BALTIMORE.- Los Cerveceros de Milwaukee igualaron un récord del equipo con su victoria número 97 de la temporada al vencer a Baltimore 1-0 el sábado, con la ayuda de un elevado que el jardinero derecho de los Orioles, Rece Hinds, perdió en el sol.

Ya con asegurado su cuarto título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional y su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas, los Cerveceros, los mejores de las Grandes Ligas (97-58), igualaron el total de triunfos del equipo del año pasado, que terminó 97-65.

Baltimore (75-80) quedó a cuatro juegos de los Medias Blancas de Chicago por el último comodín de la Liga Americana, con siete por disputar.

Robert Gasser (5-5) permitió tres hits en siete entradas, Abner Uribe sorteó un sencillo del primer bateador en la octava, y Aaron Ashby lanzó una novena perfecta para su tercer salvamento, completando la 11.ª blanqueada de los Cerveceros esta temporada y su primera victoria 1-0.

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Hinds perdió en el sol el elevado de Joey Ortiz en la segunda entrada y cayó al suelo, y Gary Sánchez conectó un rodado productor.

Trevor Rogers (10-11) ponchó a 10 enemigos, dio una base por bolas y permitió tres hits en ocho entradas, su mayor cifra de la temporada.