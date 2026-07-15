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Inglaterra-Argentina, un duelo histórico

Mac Allister quiere repetir la gesta de Maradona contra los ingleses

Por El Universal

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Inglaterra-Argentina, un duelo histórico
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      México.- Pasaron 24 años para que Argentina e Inglaterra se vuelvan a ver las caras en una Copa del Mundo. La última vez fue en fase de grupos, en Corea-Japón 2002, pero sin lugar a dudas, en la cabeza de los argentinos sólo existe un partido: los cuartos de final de México 1986, la hazaña que buscan repetir este miércoles en Atlanta.

      Alexis Mac Allister, mediocampista argentino, fue cuestionado sobre los sentimientos que le genera ese histórico partido en el que Diego Armando Maradona anotó "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo", y confesó que "inspirarse en lo que hizo Diego es complicado, quizá solo Leo (Messi) puede hacer lo que él hizo en la cancha".

      Ahora, en tiempos donde las redes sociales forman parte del día a día de los futbolistas, el futbolista del Liverpool mencionó que "estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron".

      Para los argentinos, es casi imposible separar lo futbolístico de lo emocional cuando el rival de turno es Inglaterra. Sin embargo, Mac Allister traza la línea y deja claro que, a su manera, darán la vida por sus colores.

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      "Lo tomamos como un partido de futbol, una semifinal del Mundial, obviamente entendemos todo lo que hay detrás y la historia, pero no lo podemos cambiar, sí lo que podemos hacer es defender nuestra camiseta y a nuestro país de la mejor forma dentro de la cancha, es lo que siempre hicimos y queremos hacer nuevamente", mencionó.

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