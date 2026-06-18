Inglaterra golea a Croacia en Dallas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DALLAS.- Ilusionante arranque para los Tres Leones en la Copa del Mundo. Obtuvieron una victoria que, prácticamente, los pone en la siguiente ronda y que los llena de motivación para encarar el resto de la fase de grupos.

Con un doblete de su goleador y capitán, Harry Kane, Inglaterra se impuso con autoridad (4-2) a Croacia en el AT&T Stadium de Dallas y sumó sus primeros tres puntos en Norteamérica 2026.

Desde que fue sorteado, se esperaba que este partido fuera memorable, por la intensa rivalidad que estas dos selecciones han protagonizado en los últimos años, porque ambas han sido competitivas en las ediciones más recientes del Mundial y por la calidad de las figuras con las que cuentan.

Sin duda alguna, el duelo cumplió con las expectativas y no decepcionó a ninguno de los 70,389 aficionados que se dieron cita en la casa de los Vaqueros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El intercambio de golpes fue inmediato. El juego de ambos equipos fue directo, de ida y vuelta, sin ninguna especulación. Desde el primer minuto, se vivió un auténtico vaivén de emociones.

Durante la primera mitad, no hubo superioridad por parte de ninguno; aunque, los Tres Leones fueron los que trataron de generar mayor peligro en el área rival, debido a que tuvieron por mayor tiempo la posesión.

Sin embargo, los croatas supieron aprovechar las pocas ocasiones que crearon. Fueron efectivos y supieron reaccionar cuando estuvieron abajo en el marcador, en dos ocasiones.

Harry Kane (12´ y 42´), Martin Baturina (36´) y Peter Musa (45´ +5) fueron los artífices del espectáculo brindado. Los primeros 45 minutos fueron maravillosos.

Sin embargo, para el segundo tiempo, todo cambió. Poco a poco el Equipo de la Rosa se fue volviendo el protagonista y mostró su músculo. Jude Bellingham (47´) recuperó la ventaja para los ingleses, que no volverían a perder.