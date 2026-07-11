Crónica | Bellingham tumba a Noruega

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Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- Como sucedió en octavos contra México, Jude Bellingham apareció este sábado con un doblete en Miami para hundir el navío noruego con un 1-2 y envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras un partido que se decidió en la prórroga y contó con dos goles -uno para cada equipo- y un penalti anulado por el VAR.

Los 'Tres Leones' se repusieron al golazo de Andreas Schjelderup e igualaron el encuentro en el descuento de la primera mitad, antes de rematarlo en el tiempo extra, donde tuvieron más mordiente que los vikingos.

Su rival en semifinales será el ganador del partido que Argentina y Suiza disputan este sábado en Kansas City.

El partido en Miami era histórico para Noruega, que nunca había alcanzado los cuartos de final en un Mundial o Eurocopa, pero la primera media hora no pasará a la historia.

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Inglaterra sobaba el balón de lado a lado, y una falta desde la frontal que Kane mandó muy por arriba del travesaño y las apariciones de Anthony Gordon desde la izquierda, fueron los únicos destellos del inicio.

Adormecido por el ritmo inglés, tuvo que ser Noruega quien asestara el primer golpe. Tras dos sustos de Haaland, el segundo de ellos un cabezazo que repelió Jordan Pickford, un golpeo de Schjelderup desde la banda izquierda acabó en la red de Inglaterra tras impactar en el palo.

Cuesta saber si el noruego, la principal novedad en el once inicial tras sus dos asistencias contra Brasil, quiso chutar o tiró un centro, pero fue suficiente para adelantar a los nórdicos y sacudir un partido que tuvo más chispazos que juego.

El primero tras el gol volvió a ser noruego, aunque Alexander Sorloth se durmió en un contragolpe en el que iba junto a Haaland contra un solo defensor, y le pasó el turno a Inglaterra.

Bellingham, como en octavos contra México, se echó a Inglaterra a la espalda. Empató el partido tras recibir un buen pase de Gordon, recortar a dos defensores en el área y chutar cruzado. La banca noruega protestó que el balón había tocado el cable de la 'spidercam' que sobrevuela el césped, pero la FIFA aseguró en un comunicado posterior que el sensor del esférico no mostró que existiera ese contacto.

Bellingham también dio a Kane la asistencia para el 1 a 2, pero el '9' estaba ligeramente adelantado y su tanto fue anulado.

La primera mitad de Inglaterra dejó mucho que desear, pese al arreón final, y el seleccionador Thomas Tuchel dio entrada a Bukayo Saka y Eberechi Eze por Noni Madueke y Declan Rice tras el descanso para despertar al equipo.

Sin embargo, el problema estaba atrás, en la zaga que ha salvado tantos partidos a los ingleses en los últimos años, pero a la que hoy, con la entrada de Stones por el sancionado Jarell Quansah, le costaba contener las arremetidas noruegas.

El VAR anula el gol de Noruega

Una de esas embestidas vikingas, en un saque de esquina, puso el 2 a 1 por unos segundos en el marcador, pero el VAR llamó al árbitro a revisar la jugada por un empujón previo de Haaland, y ordenó repetir el córner y devolver la igualdad al luminoso.

Quizás espoleados por el tanto anulado, Noruega comenzó a crecer en el partido, mejorado a partir del minuto 67 por la entrada de Oscar Bobb y Antonio Nusa en los extremos, y encerró poco a poco a Inglaterra.

Sin ocasiones extremadamente claras, Kristoffer Ajer tuvo la mejor cuando cabeceó al travesaño un saque de esquina con quince minutos por jugar del tiempo reglamentario.

Inglaterra, no obstante, consiguió deshacerse progresivamente de ese control y acabó mejor los noventa minutos, pero sin gol.

Nyland hace un Lammens

El tiempo extra comenzó con un regalo de Nyland, uno de los mejores jugadores noruegos en lo que va de Mundial, casi idéntico al gol de la victoria de España el día anterior.

El guardameta no alcanzó a atajar un chut potente de Morgan Rogers desde fuera del área y su rechazo fue aprovechado por Bellingham para anotar su sexto tanto en el campeonato y llevar el éxtasis a la hinchada inglesa.

Pudo ser todavía mayor cuando Clément Turpin pitó un penalti cometido sobre Djed Spence minutos después, pero de nuevo el VAR entró a corregir la decisión original del colegiado francés, que ha tenido tardes más tranquilas.

La segunda parte de la prórroga empezó con una noticia sorprendente: la sustitución de Haaland pese a que Noruega necesitaba un gol. Con el noruego Magnus Carlsen, número 1 del mundo de ajedrez, observando desde la grada, parecía que Stale Solbakken sacrificaba a su pieza más importante en aras del éxito colectivo.

Pero fue un sacrificio en vano, y Noruega no consiguió generar peligro real en los últimos quince minutos, en medio de centros laterales y balones por arriba que no encontraban a los delanteros.

- Ficha técnica:

1. Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes,m.60), Torbjorn Lysaker Heggem Leo Ostigard, m.91), Kristoffer Ajer, David Wolfe (Marcus Pedersen, m.90); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (Oscar Bobb, m.67), Erling Haaland (Jorgen Strand Larsen, m.106) y Andreas Schejelderup (Antonio Nusa, m.67).

Seleccionador: Stale Solbakken.

2. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa (Morgan Rogers,m.89), John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (Djed Spence, m.86); Declan Rice (Eberechi Eze, m.46), Elliot Anderson; Noni Madueke (Bukayo Saka, m.46), Jude Bellingham (Dan Burn, m.111), Anthony Gordon (Reece James, m.71) y Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel.

Goles: 1-0, m.36: Andreas Schejelderup; 1-1, m.45+2: Jude Bellingham; 1-2, m.93: Jude Bellingham.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). No amonestó a ningún jugador.

Incidencias: Partido de cuartos de final del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64.478 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador sudafricano Jayden Adams, quien disputó esta edición del Mundial y falleció este sábado. EFE