Erling Haaland y Noruega quedan fuera del Mundial en Miami Gardens

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La jornada de Erling Haaland terminó antes de lo que muchos esperaban. Unos 15 minutos después, también terminó la aventura de Noruega en el Mundial.

Eliminación de Noruega en Mundial tras derrota ante Inglaterra

La mayor estrella de los Vikings no brilló el sábado.

Haaland fue apenas un actor secundario durante gran parte del partido de cuartos de final de su equipo ante Inglaterra y —quizá por el desgaste de lidiar con las condiciones calurosas y húmedas en el sur de Florida— fue sustituido cuando las esperanzas de Noruega pendían de un hilo de cara a los últimos 15 minutos de la prórroga.

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El marcador final: Inglaterra 2, Noruega 1. Haaland se quedó sin anotar por primera vez en este Mundial. Había marcado seis veces en sus cuatro apariciones antes del sábado.

Rendimiento de Haaland y protagonismo de Jude Bellingham

Sin duda, fue una de las figuras del torneo, pero Inglaterra lo anuló. Y su compañero del Manchester City, Jude Bellingham, terminó robándose el protagonismo al marcar ambos goles.

Haaland realizó dos disparos en el partido, uno a puerta, y quedó prácticamente neutralizado después del primer tiempo.