Erling Haaland y Noruega quedan fuera del Mundial en Miami Gardens
Inglaterra superó a Noruega 2-1 con dos goles de Jude Bellingham en Miami Gardens.
MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — La jornada de Erling Haaland terminó antes de lo que muchos esperaban. Unos 15 minutos después, también terminó la aventura de Noruega en el Mundial.
Eliminación de Noruega en Mundial tras derrota ante Inglaterra
La mayor estrella de los Vikings no brilló el sábado.
Haaland fue apenas un actor secundario durante gran parte del partido de cuartos de final de su equipo ante Inglaterra y —quizá por el desgaste de lidiar con las condiciones calurosas y húmedas en el sur de Florida— fue sustituido cuando las esperanzas de Noruega pendían de un hilo de cara a los últimos 15 minutos de la prórroga.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El marcador final: Inglaterra 2, Noruega 1. Haaland se quedó sin anotar por primera vez en este Mundial. Había marcado seis veces en sus cuatro apariciones antes del sábado.
Rendimiento de Haaland y protagonismo de Jude Bellingham
Sin duda, fue una de las figuras del torneo, pero Inglaterra lo anuló. Y su compañero del Manchester City, Jude Bellingham, terminó robándose el protagonismo al marcar ambos goles.
Haaland realizó dos disparos en el partido, uno a puerta, y quedó prácticamente neutralizado después del primer tiempo.
no te pierdas estas noticias
Erling Haaland y Noruega quedan fuera del Mundial en Miami Gardens
AP
Inglaterra superó a Noruega 2-1 con dos goles de Jude Bellingham en Miami Gardens.
Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso"
EFE
La Guardia Revolucionaria iraní bloquea el paso tras incidentes con embarcaciones
Venezuela estima necesidad de 25 mil viviendas tras terremotos
EFE
Se inicia un censo biométrico en campamentos para determinar la cantidad exacta de viviendas requeridas