Investiga el Real Madrid conducta de Raúl Asencio

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MADRID.- El defensor del Real Madrid Raúl Asencio fue absuelto el jueves de los cargos de haber revelado un video sexual sin consentimiento.

La decisión judicial se conoció horas después de que el entrenador José Mourinho indicara que el club abrió un procedimiento disciplinario contra el jugador tras su condena por conducir bajo los efectos del alcohol.

Quedó exonerado de los cargos de haber mostrado un video sexual a otra persona sin el consentimiento de quienes aparecían en el video. Una de las mujeres del video de 2023 era menor de edad.

Asencio y otros tres jugadores de las categorías juveniles en ese momento estuvieron implicados. Los otros tres futbolistas fueron condenados por grabar y distribuir el video sin su consentimiento, pero sus penas quedaron suspendidas con la condición, entre otras cosas, de que no vuelvan a incurrir en mala conducta.

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Según el tribunal, las mujeres perdonaron a los jugadores.

Mourinho señaló poco antes que el Madrid abrió un expediente contra Asencio tras un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol el mes pasado. Un tribunal español multó a Asencio, de 23 años, y le suspendió el permiso de conducir.

"Yo, mientras el expediente está abierto, lo veo como jugador del Real Madrid", indicó el técnico. "Está lesionado y continuará así durante un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera de este problema". Asencio no ha jugado esta temporada debido a una lesión muscular.

"Cuando estaba recuperado, nadie entrenaba más y mejor que él", comentó Mourinho.