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Invitan a la carrera atlética de las Mercedes

Por Romario Ventura

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a la carrera atlética de las Mercedes
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      La Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la colonia Industrial Mexicana, lanzó la convocatoria para participar en la Carrera Atlética "Nuestra Señora de las Mercedes 2026", que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre, a partir de las 09:00 horas.

      La competencia tendrá como punto de reunión el Jardín de la colonia Industrial Mexicana, donde se desarrollará una jornada deportiva abierta a las ramas varonil y femenil, con categorías para corredores infantiles, libres y máster.

      En la categoría Libre podrán participar hombres y mujeres, mientras que la Máster estará destinada a atletas de 40 años en adelante. Para los menores se contemplan categorías infantiles de 2 años, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10 y 11 a 12 años, también en ambas ramas.

      La organización informó que se premiará a los 10 primeros lugares de las categorías Libre y Máster, tanto varonil como femenil. En el caso de las divisiones infantiles, recibirán reconocimiento los cinco primeros lugares de cada categoría.

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      Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse con Armando Navarro Torres, mediante el número 444 615 7518, además de que habrá posibilidad de registrarse hasta media hora antes del inicio del evento.

      El costo de participación será de 200 pesos para las categorías Libre y Máster, mientras que para las categorías infantiles la inscripción tendrá un costo de 70 pesos.

      De acuerdo con la convocatoria, la actividad para la categoría Libre varonil y femenil comenzará a las 09:00 horas, mientras que las carreras infantiles iniciarán a partir de las 10:00 horas.

      La justa busca reunir a corredores y familias de San Luis Potosí en una convivencia deportiva dentro de las actividades organizadas por la comunidad de Nuestra Señora de las Mercedes.

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