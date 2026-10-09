Invitan a participar en la VI Carrera Misionera

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La VI Carrera Misionera del Colegio Minerva "Miguel Aguilar Ibarra" fue presentada este jueves, con la invitación abierta a estudiantes, padres de familia y público en general para participar en una competencia que combinará la actividad física, la convivencia familiar y la solidaridad. De acuerdo con la convocatoria, el evento se realizará el viernes 23 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, en el Parque Tangamanga II, con salida y meta en el Autódromo Tangamanga II.

La justa contempla diferentes distancias y categorías para promover la participación de personas de todas las edades. Para los más pequeños se programaron recorridos de 400 metros para preescolar, 600 metros para alumnos de primero a tercero de primaria y 900 metros para estudiantes de cuarto a sexto. También habrá una caminata familiar de 3 kilómetros, sin límite de edad, además de pruebas de 2 kilómetros para secundaria y de 3 kilómetros para bachillerato y licenciatura, en ramas femenil y varonil. La distancia de 5 kilómetros estará destinada a la categoría libre, igualmente en ambas ramas.

En el apartado de inscripciones, la convocatoria establece una cuota de recuperación de 200 pesos para alumnos participantes y 300 pesos para la categoría libre. Los registros se realizarán en la administración del Colegio Minerva, de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, y cerrarán el jueves 22 de octubre o el mismo día de la carrera, antes del inicio de las actividades. La organización informó que los recursos recaudados se destinarán íntegramente a respaldar los proyectos de misiones del colegio.

Los participantes recibirán un kit que incluye número oficial, medalla de finalista al cruzar la meta e hidratación durante y al finalizar el recorrido. Además, se entregará una playera conmemorativa a las primeras 200 personas inscritas.

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