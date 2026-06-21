Lluvias dejan afectaciones en municipios del Altiplano

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La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene un operativo de apoyo y monitoreo en municipios del Altiplano que registraron lluvias intensas y tormentas eléctricas durante las últimas horas.

La titular de la dependencia, Nadia Ochoa Limón, informó que las principales afectaciones se reportaron en Catorce, Cedral, Villa de Guadalupe, Matehuala, Charcas, Venado y Guadalcázar.

De acuerdo con la funcionaria, hasta el momento no ha sido necesario evacuar personas ni habilitar albergues, aunque se mantiene coordinación con autoridades municipales, estatales y federales ante cualquier situación extraordinaria.

En Matehuala, Protección Civil reportó afectaciones en la comunidad Noria de los Castillos por el desbordamiento de un estanque.

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En Catorce, las comunidades Real de Maroma, Las Adjuntas, Tahona y Jordán registraron deslaves en caminos, además de daños en dos postes de la Comisión Federal de Electricidad.

En Villa de Guadalupe, la comunidad de San Bartolo presentó afectaciones en caminos y cinco vehículos fueron arrastrados por el agua, cuando se encontraban estacionados a un costado de un arroyo.

En Guadalcázar, en la comunidad Las Negritas, el desbordamiento de un estanque provocó que el agua alcanzara hasta un metro de altura.

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Ochoa Limón señaló que ya hubo contacto con autoridades de Catorce y Villa de Guadalupe para ofrecer apoyo y el envío de maquinaria para liberar caminos y carreteras afectadas.