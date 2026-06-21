Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria

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El Agrupamiento K9 de la Guardia Civil Estatal realizó una jornada de proximidad social en el Colegio Apostólica, en la capital potosina, donde se abordaron temas de tenencia responsable de mascotas y respeto a los animales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en la actividad participaron 623 alumnos y 48 docentes de nivel primaria.

Durante la jornada se realizó una demostración de habilidades caninas, con técnicas de búsqueda y localización de personas a cargo de ejemplares del Agrupamiento K9.

Elementos de la corporación también explicaron a la comunidad estudiantil parte de las labores que realizan diariamente.

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La dependencia señaló que estas actividades forman parte de acciones educativas y preventivas dirigidas a estudiantes, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y el respeto hacia los seres vivos.