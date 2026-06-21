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Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria

La Guardia Civil Estatal informó que participaron 623 alumnos y 48 docentes

Por Redacción

Junio 21, 2026 04:52 p.m.
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Agrupamiento K9 da plática sobre cuidado animal en primaria
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      El Agrupamiento K9 de la Guardia Civil Estatal realizó una jornada de proximidad social en el Colegio Apostólica, en la capital potosina, donde se abordaron temas de tenencia responsable de mascotas y respeto a los animales.

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, en la actividad participaron 623 alumnos y 48 docentes de nivel primaria.

      Durante la jornada se realizó una demostración de habilidades caninas, con técnicas de búsqueda y localización de personas a cargo de ejemplares del Agrupamiento K9.

      Elementos de la corporación también explicaron a la comunidad estudiantil parte de las labores que realizan diariamente.

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