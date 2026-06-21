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Gianni Infantino destaca la hospitalidad de México en Mundial 2026

El presidente de FIFA resaltó la generosidad de México y su gente en las primeras semanas del Mundial 2026.

Por El Universal

Junio 21, 2026 05:06 p.m.
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Gianni Infantino destaca la hospitalidad de México en Mundial 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Por medio de su cuenta de Instagram, Gianni Infantino compartió un mensaje dirigido al mundo respecto a la actualidad de México, haciendo énfasis en la calidez del país y sus aficionados al recibir a los extranjeros que han llegado a las diversas sedes de la República.

      Gianni Infantino y su mensaje sobre México en Mundial 2026

      Algo que causó curiosidad es que el presidente de la FIFA retomó un video de la cuenta "Pinche.Bolillo" en Instagram, el cual habla sobre cómo ha sido la actualidad del país a lo largo de estos primeros días mundialistas.

      En ese video se hace mención a los maestros de la CNTE, las madres y padres buscadores que quieren encontrar a sus desaparecidos y otros movimientos sociales que causaron nerviosismo en plena inauguración del pasado 11 de junio cuando tomaron vías cercanas al estadio Ciudad de México.

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      Unión y hospitalidad en México durante el Mundial 2026

      Pero lo que busca resaltar ese contenido es la felicidad y unión que se respira en México en las primeras semanas del Mundial 2026, donde los festejos y ocurrencias de los locales le han dado la vuelta al mundo.

      Con el video como protagonista, el mandamás del órgano rector del futbol mundial, escribió unas palabras para hablar de lo que es la República Mexicana.

      "El mundo merece ver su calidez, generosidad y hospitalidad, así como el papel fundamental que desempeñan para ayudar a que el fútbol una al mundo desde su hermoso país. ¡Muchísimas gracias a todo México y su gente!", escribió Infantino.

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