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Irene Guerrero alcanza 50 goles y 101 partidos con América

La futbolista se consolida como figura clave y favorita de la afición azulcrema.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 05:18 p.m.
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Irene Guerrero alcanza 50 goles y 101 partidos con América
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Cuando llegó al América, hace dos años para el torneo Apertura 2024, Irene Guerrero fue advertida por el mismo técnico Ángel Villacampa de la exigencia que se manejaba al interior del Nido.

      Irene Guerrero se adapta y brilla en América

      Para la futbolista española, más allá de generar presión o miedo, tomó el reto como combustible para adaptarse lo antes posible, identificarse con la identidad azulcrema y brillar dentro del terreno de juego... y así fue.

      Después de dos años, y mientras disputa su sexto torneo con las Águilas, Guerrero se ha convertido en una referente del equipo capitalino y en una de las consentidas por parte de la fanaticada.

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      Récords y cifras históricas de Irene Guerrero

      Frente al León, Irene llegó a 101 partidos con el América y alcanzó la cifra de 50 goles con las azulcrema. Cifras que reafirman, por si hacía falta, que se ha convertido en una histórica.

      "Muy feliz, muy orgullosa. Gracias a todas mis compañeras por siempre estar apoyándome, a la afición también", declaró al término del partido en León.

      "Formar parte de la historia de este club siempre va a ser uno de los retos que tenga y qué bueno que pueda disfrutarlo delante de toda la afición que ha venido a apoyarnos", agregó la mediocampista española de 29 años.

      En lo que va del torneo Apertura 2026, Irene Guerrero suma cuatro goles en ocho partidos; está a la mitad de sus mejores cifras con las Águilas, cuando convirtió ocho dianas en el Clausura 2026 y en el Apertura 2025.

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