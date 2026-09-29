Motociclista muere tras choque con camioneta en Ébano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

ÉBANO.- Un joven falleció y su acompañante sufrió lesiones graves, luego de un choque entre una motocicleta y una camioneta sobre la carretera Valles-Tampico.

El accidente se suscitó este martes, alrededor de las 15:30 horas, en el kilómetro 64 de la carretera federal número 70, tramo Ébano-Tamuín, a la altura del acceso al centro poblacional Pujal Coy.

Fuentes oficiales informaron que el conductor de una camioneta Ford Ranger blanca realizó una maniobra y le cortó la circulación al motociclista, quien no alcanzó a frenar y chocó contra un costado de la pick-up.

Se presume que el joven no llevaba puesto el casco de seguridad y, al caer sobre la cinta asfáltica, se golpeó la cabeza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el lugar circulaban elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes se detuvieron para brindar auxilio; sin embargo, el motociclista ya no tenía signos vitales.

La joven que lo acompañaba resultó con múltiples lesiones, por lo que socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Ébano la trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Tamuín.

LEA TAMBIÉN Motociclista choca contra un vehículo compacto CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó con múltiples lesiones luego de chocar contra un vehículo que presuntamente se atravesó a su paso en la carretera federal Valles-Mante. El percance ocurr...

Los vehículos involucrados quedaron bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, quienes los pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.