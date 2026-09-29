Chihuahua declara emergencia por lluvias e inundaciones

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CHIHUAHUA, Chih., septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el estado de Chihuahua, se aprobó una nueva declaratoria de emergencia.

Consejo Estatal aprueba declaratoria de emergencia

Fueron los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil quienes en la reunión realizada este día, que se votó de manera unánime aprobar una nueva declaratoria de emergencia ante las inundaciones pluviales y fluviales del presente mes.

Dicha declaratoria entrará en vigor a partir de su publicación oficial, según lo detalló el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, quien encabezó la reunión.

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De acuerdo con lo que se dio a conocer, la declaratoria permitirá continuar con la integración y valoración de los daños reportados en los municipios.

Durante la mesa de trabajo las autoridades evaluaron las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en distintas regiones de la entidad del 22 al 25 de septiembre, además de que se revisaron las labores de apoyo y prevención que impulsa el Gobierno del Estado.

Entre las incidencias principales se encuentran inundaciones, encharcamientos, vehículos dañados, hundimientos, socavones, caída de árboles y bardas, desbordamientos de canales y arroyos, así como deslaves, con Ciudad Juárez como la localidad que concentró el mayor número de reportes durante los primeros días del temporal.

Luis Corral Torresdey, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la dependencia mantiene vigilancia en las diferentes zonas y una comunicación constante con los titulares de las unidades municipales, además de que se emiten oportunamente avisos, alertas preventivas y recomendaciones para la ciudadanía.

Operativo de rescate en Ciudad Juárez

Explicó también que, desde la Torre Centinela, se da seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas y de las posibles afectaciones para garantizar una respuesta oportuna.

El Consejo Estatal de Protección Civil reiteró la importancia de la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno y las instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, a fin de atender las necesidades prioritarias, conjuntar esfuerzos y monitorear la continuidad del periodo de lluvias.

En la entidad actualmente se mantiene alerta amarilla por fuertes lluvias en diversos municipios de la entidad, donde hasta el momento se han registrado fuertes lluvias que han provocado grandes encharcamientos e inundaciones.

En Ciudad Juárez se continúan con las lluvias y afectaciones en donde este día la Dirección General de Protección Civil, Bomberos, Rescate Municipal y Servicios Públicos mantienen un operativo de búsqueda en un vaso de captación del fraccionamiento Villa Bonita, luego del reporte de una persona que presuntamente cayó al cuerpo de agua y no logró salir.

De acuerdo con Protección Civil, los trabajos comenzaron desde las 22:30 horas del día anterior y hasta el último reporte acumulaban alrededor de 26 horas de labores continuas, sin que hasta el momento se haya localizado a la persona.

El vaso de captación tiene dimensiones aproximadas de 50 por 100 metros y alcanza una profundidad cercana a los cinco metros en su parte más baja.

El operativo se activó después de que vecinos manifestaron haber observado a un hombre en las orillas del vaso de captación y tiempo después, dejaron de verlo, por lo que se presume que pudo haber caído al agua.

Alrededor de 20 elementos participan en las labores, utilizando lanchas, motobombas de alto flujo y cisternas para disminuir el nivel del agua y realizar el rastreo en diferentes puntos del vaso.

Protección Civil informó que las maniobras continuarán hasta localizar a la persona o conseguir desaguar el cuerpo de agua.