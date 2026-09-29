Manchester City enfrenta sanciones tras veredicto por cargos financieros

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Manchester City fue declarado culpable de casi todos los sin precedentes 115 cargos de irregularidades financieras de los que fue acusado, confirmó el martes la Liga Premier, en uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol inglés.

El City, el equipo más exitoso de Inglaterra en los últimos 15 años y el actual líder de la Liga Premier, ahora enfrenta sanciones severas que podrían incluir una enorme deducción de puntos o incluso la expulsión de la liga de fútbol más popular del mundo, lo que causaría un gran daño reputacional a sus propietarios de Abu Dabi.

Veredicto y antecedentes del caso

El veredicto explosivo de una comisión independiente —que fue informado por varios medios británicos el viernes— "detalla cómo el club quebrantó sistemáticamente las reglas de la Liga Premier durante casi una década", dijo el director ejecutivo de la Liga Premier, Richard Masters, en un caso que inició hace casi más de tres años y que surgió por primera vez en 2018 a partir de correos electrónicos y documentos del club filtrados.

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El City dijo que estaba "decepcionado y sorprendido" por el veredicto de la comisión, que era "inocente de las acusaciones formuladas por la Liga Premier" y que será "implacable" mientras explora vías para apelar.

Violaciones financieras y consecuencias

City fue acusado de una serie de violaciones financieras entre 2009 y 2018 — un período en el que el club del noroeste, durante mucho tiempo a la sombra de su gran rival Manchester United, se estaba transformando en una superpotencia global que batía récords y que ha ganado múltiples títulos de la Liga Premier y uno de la Liga de Campeones.

Las violaciones incluyeron que no proporcionó información financiera precisa y que presentó cifras infladas para acuerdos de patrocinio procedentes de Abu Dabi, además de ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores, e infringir reglas financieras establecidas por la Liga Premier y la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, con el objetivo de mantener a los clubes financieramente estables al no gastar más allá de sus posibilidades.

Además de eso, el City enfrentó muchos otros cargos por no cooperar con la investigación entre 2018 y 2023.

"Una comisión independiente ha declarado culpable a Manchester City de todos los cargos relacionados con graves incumplimientos de las reglas financieras de la Liga Premier durante un período de nueve temporadas", dijo la liga, "y de la mayoría de los cargos en relación con su falta de cooperación con la investigación de la liga".

En cuanto a los acuerdos de patrocinio, la liga dijo: "Manchester City organizó contratos 'ficticios' (que tergiversaban el verdadero acuerdo entre las partes) con varios de sus socios comerciales, además de basarse en acuerdos 'ficticios' con otros, para inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos.

"El club", añadió la liga, "presentó cuentas incorrectas y ocultó el verdadero estado de sus finanzas a sus auditores y a los reguladores del fútbol".

El objetivo de los "esquemas" del City fue, según se determinó, "inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares) durante el período afectado, para aparentar cumplir con las reglas financieras", dijo la liga.

La conclusión sugiere que el ascenso del City a la cima del fútbol inglés, impulsado por inversiones de Abu Dabi que se tradujo en sus plantillas repletas de estrellas, armadas a gran costo, se logró al menos en parte eludiendo las regulaciones financieras de la liga.

La Liga Premier dijo que las sanciones se decidirán en una audiencia separada celebrada por la comisión independiente.

Cualquier apelación del City tendría que presentarse antes del viernes, dijo la liga.

Se prevé que el veredicto del martes genere caos en el fútbol inglés en general, desencadenando una oleada de demandas de clubes rivales que pedirán compensación por haberse visto afectados por las acciones de City.

También está la cuestión de si las principales estrellas de City, como Erling Haaland y Rayan Cherki, se quedarán en el club y qué depara el futuro para el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan. Es el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia real de Abu Dabi que compró City en 2008. Ese grupo desde entonces ha pasado a ser propietario de equipos en todo el mundo —bajo el paraguas de City Football Group— incluidos New York City FC y Melbourne City.

City siempre ha manifestado su inocencia en el caso, diciendo en 2023, cuando se presentaron los cargos, que existía un "amplio conjunto de pruebas irrefutables que existe en apoyo de su posición".

Incluso durante el fin de semana, el presidente de City, Khaldoon Al Mubarak, dijo que seguía habiendo una "confianza e intención de demostrar la inocencia del club".

La apelación podría terminar en el Tribunal Superior de Londres si el City considera que el proceso en el caso fue injusto y/o imparcial.