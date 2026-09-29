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Seguridad

Agreden a hombre en pleno Centro

La SSPC municipal reportó una lesión en la pierna durante una riña; inicialmente trascendió una versión sobre un disparo.

Por Redacción

Septiembre 29, 2026 05:04 p.m.
A
Paramédicos municipales trasladaron al lesionado al Hospital de Soledad.

Paramédicos municipales trasladaron al lesionado al Hospital de Soledad.

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      Un hombre resultó lesionado por arma blanca en una pierna durante una riña registrada la tarde de este martes en las inmediaciones de avenida Eje Vial, en la Zona Centro de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal.

      Aunque inicialmente circuló una versión extraoficial que señalaba una agresión con arma de fuego, la corporación municipal precisó en un comunicado que la lesión fue ocasionada por arma blanca y que no era de gravedad.

      De acuerdo con la información oficial, el enfrentamiento ocurrió entre particulares.

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      Elementos de la Guardia Municipal acudieron como primeros respondientes y paramédicos de la propia corporación brindaron los primeros auxilios al herido.

      Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital de Soledad para su valoración médica.

      De acuerdo con una versión extraoficial, la agresión habría ocurrido después de que un hombre se acercó a una mujer afuera de una vulcanizadora. Otro sujeto le habría reclamado por acercarse a ella y posteriormente lo habría lesionado. La SSPC municipal no precisó el motivo de la riña.

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