Itzel Cano busca hacer su sueño realidad

La juvenil futbolista potosina Itzel Guadalupe Cano Gallegos, integrante de la academia Brujas Soccer, compartió con Pulso su historia de esfuerzo, adaptación y sueños dentro del balompié femenil, donde a sus 13 años ya forma parte de un proyecto de desarrollo deportivo que impulsa a jóvenes talentos rumbo al profesionalismo.

Originaria de San Luis Potosí, Itzel recordó que su amor por el fútbol nació gracias a su hermano Martín Emiliano Cano Gallego, con quien dio sus primeros pasos en canchas de tierra. “Nos invitaron a un torneo y desde ahí comenzó todo. Inicié en el fútbol a los 9 años y mi primera academia fue en su promotora, aunque al principio fue difícil porque el profesor no aceptaba niñas”, compartió.

Pese a las dificultades iniciales, la jugadora no se rindió. Tras tres años en Cefor Promotora, continuó su formación en la academia Cuauhtémoc, donde permaneció cerca de un año y participó en ligas colegiales y nacionales. Sin embargo, la falta de compañeras y un entorno competitivo dominado por varones la motivaron a buscar un nuevo rumbo. También destacar que Itzel tuvo visorias en el club América, al estar en un torneo de visorias el cual la eligió el profesor Antonio Salazar.

En Brujas Soccer, Itzel encontró el espacio ideal para desarrollarse y demostrar su talento. Actualmente, se desempeña como delantera y mediocampista por izquierda, luego de haber iniciado como defensa central y lateral. Sobre este cambio de posición, explicó: “El profe Ángel Tapita me enseñó mucho sobre la velocidad y los cambios de ritmo. Siempre me ha dicho que tengo esa capacidad, y creo que eso me ayudó a ser más ofensiva”.

La joven futbolista quiere seguir creciendo dentro del proyecto de Brujas y abrirse camino hacia una cantera profesional.