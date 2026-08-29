Jacobs enfrenta cargos menores por agresión
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El corredor de los Packers de Green Bay Josh Jacobs enfrenta cargos menores por agresión y daños penales a la propiedad, derivados de lo que la policía describió como un enfrentamiento físico con su novia.
Jacobs fue arrestado el 26 de mayo después de que la policía acudió a su casa para investigar un altercado. Se le liberó de la cárcel al día siguiente.
Los cargos fueron anunciados el jueves por el fiscal de distrito del condado de Brown, David Lasee.
"Nuestra oficina procuró garantizar una revisión justa y completa de las pruebas disponibles, algunas de las cuales apenas recientemente estuvieron a disposición de nuestra oficina debido a importantes esfuerzos forenses en curso por parte de las fuerzas del orden", explicó Lasee en un comunicado. "Una denuncia penal no es más que una acusación formal y por escrito contra un acusado en la que se alega la comisión de delitos y no implica ninguna inferencia de culpabilidad. El señor Jacobs se presume inocente de estos cargos".
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Los abogados de Jacobs —David Z. Chesnoff, Richard A. Schonfeld y Clarence F. Duchac III— emitieron un comunicado en el que reconocieron los cargos y señalaron que "no incluyen violencia doméstica".
"Las acusaciones se abordarán en los tribunales, y no en los medios", señalaron. "El señor Jacobs respeta la oficina del fiscal de distrito y el proceso que siguió".
Jacobs volvió al campo con los Packers para las actividades organizadas del equipo menos de una semana después del arresto y ha estado con el conjunto en el campamento de prácticas, aunque se ha visto limitado por una lesión en la ingle.
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