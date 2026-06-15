Japón frena a un sólido Holanda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Con un emocionante empate 2-2 Japón y Países Bajos debutaron en la fase del grupo F, en el cuarto días de actividades del Mundial.

Un remate de Van Dijk, de Países Bajos, atravesó la portería del japonés Suzuki para abrir el marcado al 51´ en el Estadio de Dallas, pero la reacción de Japón no tardó en llegar y al 57´ Keito Nakamura igualó el encuentro.

Minutos más tarde, Crysencio Summerville volvía a poner en ventaja al equipo naranja con un golazo al 64´ y cuando parecía que los europeos se llevarían el encuentro, el equipo dirigido por Takehiro Tomiyasu volvió a encender el Estadio de Dallas cuando Daichi Kamada cruzó el arco de Verbruggen y empató el encuentro al 89´.

El siguiente encuentro de Países Bajos será el próximo sábado 20 de junio ante Suecia en la ciudad Houston, en tanto que Japón se medirá, ese mismo día, ante Túnez en Monterrey.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí