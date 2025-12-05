Jazz arrasan a Nets en el último cuarto

SALT LAKE CITY.- Lauri Markkanen anotó 30 puntos, Keyonte George sumó 29 y el Jazz de Utah se valió de un enorme último cuarto para derrotar el jueves 123-110 a los Nets de Brooklyn.

El Jazz superó a los Nets por 42-20 en el último cuarto después de haber estado 15 puntos abajo en la primera mitad. Markkanen y George casi superaron a los Nets por sí solos, combinándose para 18 puntos.

Kyle Filipowski anotó 15 puntos y Walter Clayton Jr. añadió 13 desde el banquillo por Utah, que atinó 14 de 22 disparos (63,6%) en el cuarto periodo.

Noah Clowney anotó 29 puntos y Ziaire Williams sumó 23 desde el banquillo por los Nets, quienes vieron interrumpida su racha de dos victorias consecutivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el duelo empatado a 98 con 6:29 minutos restantes, George encestó dos triples consecutivos. Williams respondió con otro enceste de tres puntos que puso el marcador 104-101.

En la posesión siguiente, Tyrese Martin perdió el balón tras pisar fuera de la cancha y Bryce Sensabaugh fue objeto de falta en un intento de triple, convirtiendo dos tiros libres para extender la ventaja a 106-101.