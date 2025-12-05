Alerta la policía por llamadas de extorsión

Ciudad Fernández.- Alertan a la población sobre las llamadas de extorsión telefónicas, ya que los delincuentes están solicitando dinero poniendo como pretexto que tienen secuestrado a algún familiar y solo con el pago lo dejarán libre.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se denunció que algunas personas refieren que están recibiendo llamadas del número 4871541776, les están exigiendo grandes cantidades de dinero a familias por el presunto secuestro de algún familiar.

Es por ello que se les está solicitando que se dialogue con los adultos mayores y menores de edad, sobre la importancia de no contestar llamadas de números desconocidos y no proporcionar información alguna, ya que los delincuentes se basan en estos hechos para poder solicitar dinero en efectivo.

Es importante que en caso de recibir una llamada sospechosa, colgar de inmediato y solicitar apoyo a los números 2-08-86 o 911.

Además el afectado deberá mantener la calma y sobre todo no proporcionar información alguna a quien les esté llamando para extorsionarlos.