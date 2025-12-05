logo pulso
¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Nacional

En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

La capital sinaloense registró otra jornada violenta

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
En Culiacán, incendian y disparan a varios inmuebles

Culiacán, Sin.- En una nueva semana de violencia en la capital de Sinaloa 10 inmuebles, entre ellos un expendio de cerveza y un motel, fueron blanco de actos de vandalismo con disparos de armas de fuego e incendios; en estas agresiones tres hombres murieron y otro resultó herido.

Los ataques de personas armadas iniciaron la madrugada del pasado domingo 30 de noviembre y se centraron en fraccionamientos residenciales y en colonias populares, sólo dos de estos fueron dirigidos a negocios; por lo que en el caso del motel las autoridades federales y estatales lograron detener a dos de los presuntos responsables.

En el caso más reciente, una vivienda de la calle Hermes, del fraccionamiento Canaco, a la salida norte de Culiacán, fue atacada a balazos, incendiada y vandalizada. El personal militar localizó en el interior dos artefactos explosivos artesanales sin detonar.

A pocas horas de este hecho, en la misma salida de la ciudad, a un costado de la carretera México-Nogales, personas armadas ingresaron al motel Hollywood, le prendieron fuego a una habitación y luego huyeron en una camioneta; sin embargo, poco después las autoridades estatales dieron a conocer la detención de dos personas.

Casi de forma simultánea, en los fraccionamientos Santa Fe y las Puertas dos residencias fueron objeto de disparos de armas automáticas que impactaron contra sus fachadas, puertas y ventanas.

En una de las viviendas los responsables del ataque usaron una camioneta —recién robada en el mismo fraccionamiento de Santa Fe— para derribar el pórtico principal del inmueble ubicado en la calle Santa Cecilia, para después vandalizarla e incendiarla.

En otro ataque, civiles armados dispararon a corta distancia contra un expendio de cerveza, ubicado en la calle Mar Báltico, de la colonia Lombardo Toledano. En este ataque resultaron muertos Fernando Misael “N”, de 21 años, y Juan Carlos “N”, de 27.

