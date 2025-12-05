Arrestan a cuatro infractores en Soledad

logo pulso
Por Redacción

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
Un hombre y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por presunto cohecho, además se arrestó a otro sujeto por presuntos delitos contra servidores público y a uno más por presuntas amenazas.

En la calle Bosques de San Rafael, en la colonia Hogares Obreros, los agentes ubicaron a un individuo y una mujer alterando el orden mientras discutían; después de acercarse a señalarles la falta cometida y de entrevistarlos, se identificaron como María “N” y Ernesto “N”, ambos de 24 años, quienes ofrecieron 500 pesos para que los dejaran irse.

Por otra parte, en hechos distintos sobre las colonias Santo Tomás y San Felipe, fueron detectados Uriel “N” de 26 años y Martín “N” de 61, respectivamente; ambos cometían faltas administrativas, el primer mencionado agredió de forma física a la autoridad, mientras que el segundo amenazó a transeúntes y vecinos del lugar, además de insultarlos. 

A todos se les hizo saber que serían detenidos por presunto cohecho, presuntos delitos contra servidores públicos, y presuntas amenazas, respectivamente, para después seguir con el trámite respectivo en la FGE, donde quedaron a disposición.

