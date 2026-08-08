Jennifer Hermoso dice adiós a Tigres de la UANL

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Tigres Femenil cierra el ciclo con la delantera española Jennifer Hermoso quién deja de formar parte de las Amazonas luego de una etapa en la que se consolidó como una de las referentes del equipo y contribuyó a la conquista de importantes títulos.

De mutuo acuerdo, Jenni y los universitarios decidieron terminar su relación, dejando en libertad a la atacante, que apunta a regresar al Atlético de Madrid después de siete años, equipo que la vio nacer como futbolista profesional en 2004.

Hermoso llegó al conjunto felino para el torneo Clausura 2024, procedente del futbol europeo, convirtiéndose en uno de los fichajes más mediáticos en la historia de la Liga MX Femenil. Desde su arribo, aportó experiencia, liderazgo y goles a un plantel que se mantuvo como protagonista del futbol mexicano e internacional.

Durante su paso por Tigres disputó un total de 97 partidos y marcó 32 goles, cifras que la colocan entre las futbolistas extranjeras más destacadas que han vestido la camiseta auriazul.

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Su mejor campaña fue el Apertura 2025, torneo en el que participó en los 23 encuentros que disputó el equipo y anotó 15 goles, siendo una pieza clave para que las Amazonas conquistaran el campeonato de la Liga MX Femenil.

Además de su participación en la Liga MX Femenil, Jennifer Hermoso defendió los colores de Tigres en competencias como el Campeón de Campeonas y la Copa de Campeones W de Concacaf, consolidando su legado con el club.

En cuanto a títulos, la atacante española levantó el Campeón de Campeonas 2023-24 y fue parte del equipo que conquistó el Apertura 2025, dejando una huella importante en una de las épocas más exitosas de la institución.

Ahora será momento de regresar al futbol español como campeona del mundo, cerrando así un ciclo que comenzó hace más de 20 años con el Atlético de Madrid, equipo al que vuelve ahora como una futbolista consagrada.