Jiménez anota de tiro libre con el Fulham

Por El Universal

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
Jiménez anota de tiro libre con el Fulham

México.- En su primer partido con el Fulham después de tres meses, Raúl Jiménez anotó un verdadero golazo para darle la victoria parcial a su equipo frente al Eintracht Frankfurt en un partido amistoso llevado a cabo en Craven Cottage, hogar del conjunto inglés.

Este sábado los delanteros que se perfilan a ser titulares de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, anotaron en sus respectivos partidos amistosos.

Al minuto 35, Jiménez cobró de manera exquisita un tiro libre para anotar el primer gol del partido.

Con el balón ubicado fuera del área casi de frente a la portería, Jiménez soltó un disparo colocado al poste derecho de la portería visitante y a pesar del gran esfuerzo del portero, el balón tocó la red.

