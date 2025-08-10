Y yo qué “padrino”, dice César González, pide despensas de Sedesore

CIUDAD VALLES.- El aspirante a presidir el PRI en Valles, César González García pide a la Sedesore que a él también le den 10 mil despensas, como a José Luis Romero Calzada “Tecmol”, para ayudar a la gente.

El político y exregidor en dos ocasiones de Valles advirtió en una carta que entregó a Gobierno del Estado que así como se le entregaron 10 mil despensas a un ciudadano, él también podría ser candidato a recibirlas, en el ánimo de entregarlas a quienes menos tienen y que no pertenecen a las redes de apoyo del Gobierno del Estado.

El aspirante a dirigir el priismo en Valles entregó el documento a la Sedesore y presenta sello de recibido del 8 de agosto de 2025.