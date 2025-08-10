Pily Pelusa, hoy en el Francisco Cossío

Este domingo 10 de agosto a las 12:00 horas, el Museo Francisco Cossío recibirá a Pily Pelusa con la presentación Como me lo contaron… te cuento, una sesión de cuentacuentos dirigida a niñas, niños y público familiar.

Pily Pelusa es narradora oral, promotora de lectura, docente y tallerista potosina con trayectoria en escenarios nacionales e internacionales. Ha participado en festivales, ferias del libro y foros culturales, tanto para público infantil como adulto, y combina en sus presentaciones elementos de narración, expresión oral, música y teatro. Forma parte de la Red Internacional de Cuentacuentos y coordina el espacio semanal El Orden Alfabético, que promueve la oralidad y la literatura.

Su estilo se caracteriza por la fusión de cuentos de autor, mitos y leyendas de distintas tradiciones, con recursos escénicos que integran música en vivo, proyecciones y elementos visuales.

Entre sus proyectos destacan EnCuentos y Leyendas, Del manicomio al panteón y Te cuento un danzón, cada uno con temáticas específicas que van del humor al suspenso y de la tradición oral a la poesía. La narradora inició su formación en el Taller de Oralidad y Cuentería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha complementado su preparación con diversos cursos de narración, locución y técnicas escénicas con reconocidos especialistas.

Con Como me lo contaron… te cuento, Pily Pelusa ofrecerá un recorrido por historias que invitan a la imaginación y a la convivencia familiar. La actividad se llevará a cabo en el jardín del museo y será de entrada libre.