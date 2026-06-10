logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN La VIDA

Fotogalería

TRIUNFAN EN La VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jiménez vuelve con los Wolves

El club inglés hizo oficial el regreso del delantero mexicano tras el Mundial

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
A
Jiménez vuelve con los Wolves
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- La historia entre Raúl Jiménez y el Wolverhampton está lista para escribir un nuevo capítulo, luego de que el club inglés hiciera oficial el regreso del delantero mexicano tras la Copa del Mundo.

      A través de sus redes sociales, el conjunto —que jugará en la Championship tras su descenso de la Premier League— confirmó el acuerdo con el atacante, quien actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para encarar el torneo de la FIFA, donde debutará ante Sudáfrica.

      Raúl, quien pese a defender la camiseta del Fulham recibió en su última visita al Molineux Stadium una enorme ovación de los aficionados, cariño que se ganó con goles y grandes actuaciones, fue protagonista de un emotivo video en el que se le observa portando nuevamente los colores del club.

      Raúl Jiménez dejó una huella imborrable durante su primera etapa con el Wolverhampton, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo desde su llegada en 2018. Gracias a su capacidad goleadora, juego aéreo y conexión con sus compañeros, el delantero mexicano fue clave para que los Wolves se consolidaran en la Premier League e incluso lograran clasificar a competiciones europeas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El exjugador del América firmó una de las etapas más destacadas de su carrera con el Wolverhampton, donde acumuló 57 goles en 166 partidos, consolidándose como referente ofensivo del equipo entre 2018 y 2023.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tres mexicanos entre los 20 jugadores a seguir en Mundial 2026
        Tres mexicanos entre los 20 jugadores a seguir en Mundial 2026

        Tres mexicanos entre los 20 jugadores a seguir en Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        La lista excluye jugadores de Premier League y Liga de Escocia, enfocándose en talentos emergentes.

        Keylor Navas se despide de Efraín Juárez
        Keylor Navas se despide de Efraín Juárez

        Keylor Navas se despide de Efraín Juárez

        SLP

        El Universal

        El portero reconoció el aporte de técnico en su llegada al fútbol mexicano

        Cambios clave en Mundial 2026: formato, precios y estadios
        Cambios clave en Mundial 2026: formato, precios y estadios

        Cambios clave en Mundial 2026: formato, precios y estadios

        SLP

        AP

        La FIFA implementa nuevas reglas de sustituciones y pausas para hidratación en el Mundial 2026 para mejorar el rendimiento de los jugadores.

        Dan revés a palcohabientes del Azteca; no pueden ingresar
        Dan revés a palcohabientes del Azteca; no pueden ingresar

        Dan revés a palcohabientes del Azteca; no pueden ingresar

        SLP

        El Universal

        La resolución judicial busca garantizar la organización y desarrollo uniforme del torneo