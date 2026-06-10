Jiménez vuelve con los Wolves

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México.- La historia entre Raúl Jiménez y el Wolverhampton está lista para escribir un nuevo capítulo, luego de que el club inglés hiciera oficial el regreso del delantero mexicano tras la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, el conjunto —que jugará en la Championship tras su descenso de la Premier League— confirmó el acuerdo con el atacante, quien actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana para encarar el torneo de la FIFA, donde debutará ante Sudáfrica.

Raúl, quien pese a defender la camiseta del Fulham recibió en su última visita al Molineux Stadium una enorme ovación de los aficionados, cariño que se ganó con goles y grandes actuaciones, fue protagonista de un emotivo video en el que se le observa portando nuevamente los colores del club.

Raúl Jiménez dejó una huella imborrable durante su primera etapa con el Wolverhampton, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo desde su llegada en 2018. Gracias a su capacidad goleadora, juego aéreo y conexión con sus compañeros, el delantero mexicano fue clave para que los Wolves se consolidaran en la Premier League e incluso lograran clasificar a competiciones europeas.

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El exjugador del América firmó una de las etapas más destacadas de su carrera con el Wolverhampton, donde acumuló 57 goles en 166 partidos, consolidándose como referente ofensivo del equipo entre 2018 y 2023.