logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Joaquim Pereira hospitalizado por conmoción cerebral en Liga MX

El defensor Joaquim Pereira de Tigres es hospitalizado tras sufrir conmoción cerebral en un partido de la Liga MX

Por El Universal

Agosto 24, 2025 10:20 a.m.
A
Joaquim Pereira hospitalizado por conmoción cerebral en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Liga MX fue escenario este sábado de un momento dramático en la cancha del estadio El Encanto, al ver a Joaquim, defensor de Tigres, salir del campo en ambulancia tras un fuerte choque.

Todo ocurrió pasada la primera media hora del juego, en el que el defensor brasileño se movió en búsqueda de una pelota en su zona baja ante la presión de un atacante. Por desgracia, el central no se dio cuenta de la salida de Nahuel Guzmán y recibió un fuerte golpe en el rostro.

El impacto mandó de inmediato al futbolista al césped, causando la preocupación de sus compañeros y rivales, quienes pidieron el ingreso de las asistencias médicas.

En las imágenes de la transmisión, se vio a Joaquim con la mirada perdida, producto del choque de su rostro con el hombro del arquero, quien estuvo a su lado hasta verlo retirarse en una ambulancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego del silbatazo final, Guido Pizarro, entrenador del equipo felino, compartió noticias sobre su jugador, estableciendo que sufrió una conmoción cerebral y se quedaría en Mazatlán, en un hospital, para ser observado.

"Está bien. Nos han pasado el reporte a todo el plantel. Trae conmoción y se va a quedar acá 24 horas, así que lo bueno es que está bien y ojalá se recupere lo antes posible", mencionó en rueda de prensa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joaquim Pereira hospitalizado por conmoción cerebral en Liga MX
Joaquim Pereira hospitalizado por conmoción cerebral en Liga MX

Joaquim Pereira hospitalizado por conmoción cerebral en Liga MX

SLP

El Universal

El defensor Joaquim Pereira de Tigres es hospitalizado tras sufrir conmoción cerebral en un partido de la Liga MX

Monterrey golea en casa a Necaxa
Monterrey golea en casa a Necaxa

Monterrey golea en casa a Necaxa

SLP

El Universal

El conjunto de la Sultana del Norte se hizo del liderato en solitario

Todo listo para el Gran Prix Potosí
Todo listo para el Gran Prix Potosí

Todo listo para el Gran Prix Potosí

SLP

Romario Ventura

Barsa remonta y vence a Levante
Barsa remonta y vence a Levante

Barsa remonta y vence a Levante

SLP

AP

Gana con un gol de Unai Elgezabal que marcó en propia meta en el ´91