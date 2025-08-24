El Gran Ayoro, torero de cartel, llegó a su casa después de la corrida con el vestido -así se llama el traje de los matadores- hecho garras, la cabellera desgreñada, tundido, lacerado y arrojando sangre por los nueve orificios naturales de su cuerpo. “¡Ozú, ninio! -se espantó al verlo su mujer-. ¿Te cogió el toro?”. “¡Nomás eso le faltó al maldito!” -exclamó con rencoroso acento el diestro... Cuando un hombre soltero trae cara de felicidad ya podemos imaginar por qué. En cambio cuando un hombre que tiene 20 años de casado se ve feliz, eso da motivo para sospechar. Lo más probable es que ande enyeguao, como se dice en el norte del hombre de madura edad que tiene relación -generalmente clandestina- con mujer joven. Así, con una sonrisa de satisfacción, andaba don Chinguetas. Es un marido tarambana, dado a devaneos impropios de su edad y condición. A tan grave defecto añade otro igualmente reprobable: el cinismo. Su esposa le reclamó: “Me dicen que andas con una vieja”. “Es falso -negó el majadero-. Tiene 20 años”. “Y que le pusiste casa chica”. “Chica ésta -declaró Chinguetas-. La de ella es una residencia estilo La Moraleja”. Prosiguió la mujer: “Y me cuentan que tres veces por semana duermes con ella”. “Mentira también -rechazó el cínico-. No pegamos los ojos en toda la noche”. Y aquí dejo el tormentoso diálogo. Prefiero atenerme al esperanzador proverbio según el cual “Las conyugales cuestiones se arreglan en los colchones”... El añoso médico auscultó, quizá con excesivo detenimiento, a la chica de voluptuosas formas. Después del prolongado examen manifestó con voz sombría: “Demasiado tarde”. “¿Qué me pasa, doctor?” -preguntó angustiada la bella paciente. “A usted nada respondió el facultativo-. Pero para mí ya es demasiado tarde”... Nasito llegó llorando de la escuela. “¡Mami! -gimió-. ¡Los niños me dicen ‘El narizón´!”. “No les haga caso m’hijito -lo consoló la señora-. Ande, vaya por una sábana para limpiarle su naricita”... Babalucas le pidió al cantinero del Bar Ahúnda: “Sírvame un tequila”. El hombre lo hizo. Babalucas derramó en el suelo el contenido de la copa, y seguidamente pidió otra. “Perdone la curiosidad, señor -le dijo el barman-. ¿Tiró usted el tequila por algún rito religioso? ¿O quizás como brindis en memoria de algún ser querido?”. “Ni una cosa ni la otra -replicó el badulaque-. Lo que pasa es que la primera copa siempre me raspa la garganta”. (Bien dicen que decía P.T. Barnum (Phineas Taylor), el famoso empresario circense: “There’s a sucker born every minute”. Cada minuto nace un pendejo, en traducción al idioma mexicano.)... La chica adolescente le preguntó a su hermana mayor: “¿Crees que podré aprender algo del sexo yendo al cine?”. “Sí -le contestó la hermana-. A condición de que no te distraigas viendo la película”... Afrodisio Pitongo es un hombre proclive a la concupiscencia de la carne. Home moli donat a fembres, hombre de molicie dado al trato con mujeres, según dijeron sus coetáneos del rey don Pedro de Aragón. Participó este monarca en la batalla de Muret (1213). La noche anterior la pasó con una mujer tan lasciva que lo dejó todo derrengado, tanto que en la misa previa a la batalla no pudo tenerse en pie, y a la hora del Evangelio tuvo que sentarse. Peor aún: al empezar el combate la debilidad lo hizo caer del caballo, y fue muerto a golpes de maza por dos franceses. Pero advierto que me aparto de un relato que ni siquiera he comenzado. Afrodisio le hizo a una linda chica una proposición salaz. Ella, indignada, profirió: “¡No soy una mujer pública!”. Le ofreció el libidinoso tipo: “Lo haremos en privado”. FIN.

Historias de la creación de mundo.

El Señor hizo la higuera para que Eva tuviera hojas con qué cubrirse.

Le dijo la mujer:

-No me gustan esas hojas.

Entonces el Señor hizo la parra.

Volvió a decir Eva:

-No me gustan esas hojas.

El Señor, impaciente, le preguntó:

-¿Por qué no te gustan esas hojas?

Respondió la mujer:

-Son muy grandes, y me cubren demasiado.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

“. Mejora el cine mexicano.”.

Es verdad eso que citas,

y causa satisfacción.

Ciertamente ahora son

mejores las palomitas.