Barsa remonta y vence a Levante

BARCELONA.- Barcelona remontó un déficit de dos goles para ganar el sábado 3-2 en el feudo de Levante con un autogol postrero de los anfitriones.

El conjunto catalán, campeón defensor de La Liga española, necesitó que Pedri González y Ferran Torres anotaran al inicio de la segunda mitad para igualar, después de que el recién ascendido Levante se había adelantado sorpresivamente con dos goles en la mitad inicial.

Lamine Yamal ayudó a producir el gol de la victoria cuando curvó un centro al área pequeña y Unai Elgezabal, del Levante, cabeceó hacia su propia red.

El delantero del Levante, Iván Romero, había marcado antes en un contraataque a los 15 minutos. La jugada comenzó con un balón perdido por Yamal.

José Luis Morales puso el 2-0 en el tiempo de descuento de la primera mitad al convertir un penalti después de que una revisión de video sancionó una mano de Alejandro Balde al bloquear un disparo de Morales.

Pero Pedri inició la remontada a los 49, cuando recibió el pase de Yamal bien fuera del área, eligió su lugar en la esquina de la red y lanzó un disparo desde larga distancia.

Ferran, quien había golpeado el poste en la primera mitad, igualó a los 52 cuando se deshizo de su marcador y conectó de volea el tiro de esquina de Raphinha.

Barcelona presionó en busca del gol decisivo que Yamal ayudó a encontrar justo después de que se cumplieran los 90 minutos.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió a Pedri por su gol, al comentar que “cambió el partido”.

“El primer gol que anotamos nos ayudó mucho a ganar confianza en el área, pero hasta el final no fue fácil para nosotros conseguir los tres puntos”, indicó.

Barcelona ganó 3-0 su primer partido de la campaña, en la cancha de un Mallorca que jugaba con nueve hombres, el fin de semana pasado.