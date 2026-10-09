Johan Vásquez interesa al Atleti

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México.- El futbolista Johan Vásquez se ha consolidado como uno de los defensores mexicanos más destacados de la actualidad, gracias a la regularidad que ha mostrado en la Serie A y al papel protagónico que desempeña tanto en su club como en la Selección Mexicana.

El zaguero del Genoa, quien formó parte del combinado nacional en la Copa del Mundo de 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre, habría despertado el interés del Atlético de Madrid, equipo que se encuentra analizando opciones para fortalecer su plantilla de cara a las próximas temporadas.

De acuerdo con información publicada por el diario español AS, el conjunto colchonero lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución del mexicano. Los reportes de los visores habrían sido positivos, respaldados además por el sólido rendimiento que Vásquez ha mantenido en el futbol italiano.

La misma fuente señala que, por el momento, no existe una oferta formal ni negociaciones abiertas entre las directivas de ambos clubes. Sin embargo, el interés sería real y no se descarta que en los próximos meses puedan producirse acercamientos para explorar la viabilidad de una operación.

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A sus 27 años, Johan Vásquez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de ser una pieza fundamental en el Genoa, el defensor es considerado uno de los hombres de confianza de Rafael Márquez dentro del proyecto de la Selección Mexicana.

De concretarse el movimiento, el exjugador de Pumas daría uno de los saltos más importantes para un futbolista mexicano en Europa durante los últimos años, al incorporarse a uno de los clubes más competitivos y prestigiosos de LaLiga española.