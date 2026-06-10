Joss Garfias suma sus 1ros. puntos

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El piloto potosino Joss Garfias protagonizó un fin de semana de gran esfuerzo y aprendizaje durante la segunda fecha del Campeonato FIA Fórmula 3, celebrada en el emblemático circuito urbano del Principado de Mónaco, donde logró importantes remontadas que le permitieron sumar experiencia y sus primeros puntos de la temporada.

A pesar de enfrentar una complicada sesión de clasificación que condicionó sus posiciones de salida para ambas carreras, el mexicano mostró determinación y habilidad al volante en uno de los trazados más exigentes del automovilismo mundial.

La clasificación relegó a Garfias a posiciones retrasadas en la parrilla, situación que representó un desafío adicional debido a las características del circuito monegasco, reconocido por sus estrechas calles y las escasas oportunidades de adelantamiento.

Sin embargo, el piloto mexicano logró encontrar ritmo durante el desarrollo del fin de semana y en la primera carrera protagonizó una destacada remontada. Partiendo desde la posición 26, fue recuperando terreno vuelta tras vuelta hasta ubicarse dentro del grupo de los diez mejores, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos para el equipo en la presente campaña.

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Para la competencia dominical, Garfias volvió a mostrar consistencia y velocidad en una carrera que transcurrió prácticamente sin interrupciones, registrando únicamente una bandera amarilla. El potosino mantuvo un ritmo competitivo y consiguió avanzar posiciones para finalizar en el lugar 15 de la clasificación general.

"Tuvimos una calificación desafortunada, eso nos hizo batallar en las dos competencias del fin de semana, más aún en una pista tan angosta como Mónaco, donde es muy complicado rebasar. Sin embargo, entramos en ritmo y en la primera carrera desde la posición 26 fuimos rescatando lugares para meternos en el top de la carrera y adquirir así los primeros puntos para el equipo. En la carrera dominical también repuntamos y finalizamos en la posición 15. Es un nivel impresionante; la mayoría de los pilotos ya tienen una temporada de ventaja sobre nosotros, pero trabajamos fuerte para estar en los tiempos punta y vamos a ir en ascenso carrera tras carrera", comentó Garfias al concluir su participación.

Tras superar el exigente compromiso en las calles de Mónaco, el representante potosino tendrá una rápida transición hacia la tercera fecha del campeonato, ya que este mismo fin de semana viajará a Barcelona, España, para afrontar un nuevo reto dentro de la FIA Fórmula 3.