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Santiago Giménez se lesiona el tobillo en Mundial 2026

El atacante del Milán deberá enfocarse en su rehabilitación tras la lesión en el Mundial 2026.

Por El Universal

Julio 06, 2026 05:33 p.m.
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Santiago Giménez se lesiona el tobillo en Mundial 2026
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      La eliminación de México en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una consecuencia adicional para la Selección Mexicana.


      El atacante Santiago Giménez no logró concluir el compromiso. Cuando el conjunto mexicano buscó el empate en la recta final del partido, el delantero presentó una lesión que le impidió continuar, por lo que el cuerpo médico ingresó al terreno de juego para atenderlo de inmediato.

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      Ante la preocupación por la gravedad del golpe, Giménez fue trasladado a un hospital cercano para realizar estudios complementarios.
      Santiago Giménez sufrió una lesión en el tobillo durante los minutos finales del encuentro frente a Inglaterra y los estudios médicos confirmaron un esguince de segundo grado que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo de hasta ocho semanas.
      El atacante del Milán llegó al Mundial con poco ritmo competitivo, ya que durante gran parte de la temporada enfrentó problemas físicos que limitaron su participación con el club italiano.
      Además, cerró la campaña sin conseguir anotaciones, una situación que también se reflejó durante su participación con la Selección Mexicana.
      A pesar de ese panorama, Javier Aguirre recurrió a Giménez como una de sus principales alternativas ofensivas desde el banquillo.
      Frente a Inglaterra ingresó en sustitución de Gilberto Mora para disputar aproximadamente los últimos 30 minutos del encuentro, aunque tuvo escasa participación con el balón y no pudo generar oportunidades claras de gol.
      La lesión representa un nuevo obstáculo para el delantero mexicano, quien ahora deberá enfocarse en su rehabilitación para regresar en óptimas condiciones.

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