Israel Reyes destaca unión con afición tras Mundial 2026

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Irina Baeva evitó contestar cualquier cuestionamiento relacionado con su expareja, Gabriel Soto, y Ana Carla Sinclair quien, en recientes declaraciones ha aseverado que el actor no tuvo el mejor comportamiento mientras sostuvieron una relación; la actriz rusa pidió omitir el tema pues, el gran protagonista de anoche (5 de julio), era el partido de México vs Inglaterra.

Baeva fue una de las personalidades del medio que acudieron a la cita de ayer, aún antes de que se supiera que nuestra selección quedaría eliminada, la joven, en compañía de su actual pareja, Giovanni Medina, y el hijo que este comparte con Ninel Conde, el pequeño Emmanuel, fueron captados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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Ahí, la joven actriz habló del gran amor que siente por nuestra cultura y, por ende, por el desempeño que México demostró durante su participación en la Copa Mundial 2026, afirmando que, conoce, a la perfección, el Himno Nacional, pues Irina está en aras de nacionalizarse mexicana."2-1 gana México, hoy estamos con todo todo el corazón apoyando a México, echándole todas las porras del mundo, nos ponemos la verde, todo el país, hoy, estamos de verde; mi familia me dijo que verían el partido allá, a las tres de la mañana en Rusia, les decía 'no saben la magnitud del Azteca', lo que se vive en el estadio, sólo lo sabe la gente que viene aquí, se me pone la piel chinita, es algo fuera de serie, qué bendición estar aquí, poder vivirlo".Mientras Baeva era entrevistada por Eden Dorantes, Emmanuel, el hijo de Giovanni Medina, intervino, lanzando espuma en aerosol a la actriz, demostrando que, entre los dos hay una buena relación pues, espectadores desde un palco del estadio, también tuvieron la oportunidad de observar cuando los jugadores, tanto de Inglaterra, como de nuestro país, caminaban por una zona ulterior del recinto, en donde Irina animó al menor a saludar jugadores como Memo Ochoa y Santi Jiménez.Y, aunque la actriz de origen ruso se mostró entusiasmada para hablar de su pasión por el futbol y el gran amor que siente por México, cuando escuchó el nombre de su expareja, quien, recientemente, se ha visto envuelto en la polémica, por los malentendidos que hoy enfrenta con "la Sinclair", su más reciente exnovia, Irina pidió no ser cuestionada sobre ese asunto, dado que había asistido al partido para pasarla bien."Ay, oigan, aquí estamos para echarle porras a México, hoy es el día de ponernos la verde, ya tendremos la oportunidad de hablar de otros temas, hoy es sólo mi selección, hoy es sólo la verde, no hablamos de otros temas, hoy estamos aquí en el Azteca para celebrar a México", remató.