Mitsubishi Mirage G4 cambia de rostro, pero no de fórmula

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El Mitsubishi Mirage G4 recibirá una actualización estética para mantenerse vigente en el mercado, aunque sin convertirse en una nueva generación.

El modelo, uno de los autos más longevos que todavía se venden en México, fue presentado con cambios en Tailandia bajo el nombre de Attrage, denominación con la que se comercializa en ese país. Se trata del mismo sedán conocido en el mercado mexicano como Mirage G4, pero con una puesta al día enfocada principalmente en el diseño frontal.

El ajuste más visible está en la parrilla Dynamic Shield, que abandona parte del acabado metálico y adopta insertos negros más gruesos. También cambia la forma de la parrilla, con una imagen que busca acercarlo a otros modelos de Mitsubishi y darle una apariencia menos atrasada frente a competidores más recientes.

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El rediseño no modifica de fondo la propuesta del vehículo. El Mirage G4 conserva sus dimensiones generales, la silueta conocida y una cabina prácticamente sin cambios. En el interior mantiene elementos como pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay, asientos en piel sintética y el mismo diseño de tablero.

La mecánica tampoco cambia. El sedán conserva el motor atmosférico de tres cilindros y 1.2 litros, con alrededor de 78 caballos de fuerza y 74 libras-pie de torque, asociado a una transmisión continuamente variable CVT.

Su principal argumento sigue siendo el consumo de combustible. En Tailandia, la marca reporta un rendimiento de hasta 23.3 kilómetros por litro, una cifra que lo mantiene como una opción enfocada en eficiencia y uso urbano.

En seguridad, la configuración presentada en Tailandia incluye dos bolsas de aire, control de estabilidad, control crucero, cámara de reversa y sistema de mitigación de colisión frontal a baja velocidad. La configuración final para México podría variar cuando sea presentada oficialmente.

El rediseño del Mitsubishi Mirage G4 se espera en México durante 2027. Actualmente, el sedán se vende en el país con precios que van de 322 mil 900 a 351 mil 900 pesos.

La actualización le da una imagen más reciente, pero también deja claro que Mitsubishi no está apostando por renovar por completo el modelo. El Mirage G4 seguirá compitiendo con la misma fórmula: bajo consumo, tamaño compacto y precio contenido frente a otros sedanes, aunque cada vez más lejos de lo que antes se entendía como un auto realmente barato.