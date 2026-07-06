El alentador mensaje de 'Tala' Rangel tras eliminación de México
La selección mexicana se reunió tras el partido para reafirmar su compromiso y optimismo hacia el futuro.
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El dolor es parte de la derrota, y más, cuando se trata de una dentro de la Copa del Mundo.
México cayó ante Inglaterra en el Estadio Azteca y se despidió del Mundial 2026.
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Pero, a diferencia de otras eliminaciones, las sensaciones fueron diferentes.
El futuro es esperanzador y la unión que se formó en el equipo de Javier Aguirre parece inquebrantable y lista para enfrentar lo que venga.
Raúl 'Tala' Rangel, portero del Tricolor, lanzó un alentador mensaje luego de la caída en el Coloso de Santa Úrsula y aseguró a los medios de comunicación que "van por buen camino".
"Sensación, obviamente, de que pudimos haber logrado la hazaña, de haber ganado, pero con el aprendizaje y esa también tranquilidad de lo que viene haciendo la Selección Mexicana, lo que demostramos y yo creo que esta generación va para cosas grandes a futuro", advirtió el meta de las Chivas del Guadalajara.
Al término del partido, la Selección Mexicana se juntó en el centro de la cancha y en un círculo conformado por los 26 elementos de la plantilla, comentaron que lo mejor podría venir. Con el dolor en el pecho y lágrimas en sus mejillas, vislumbraron un alentador mensaje.
"Desde luego y lo hablamos al final del partido, ahí cuando nos juntamos y se comentaba que esto apenas comienza, que es algo que se está formando, que va agarrando forma de buena manera y creo que eso ilusiona tanto al jugador como a la afición", concluyó el 'Tala' Rangel.
El arquero del Guadalajara le ganó la partida a Guillermo Ochoa y a Carlos Acevedo en esta Copa del Mundo y está en sus manos ser el meta titular para el siguiente proceso bajo el mando de Rafael Márquez.
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