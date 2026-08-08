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Juárez remonta a Vancouver Whitecaps

Por Agencias

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Juárez remonta a Vancouver Whitecaps
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      Juárez consiguió una importante victoria en la Leagues Cup 2026 luego de remontar para vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps. Los Bravos comenzaron abajo en el marcador, pero reaccionaron para llevarse el triunfo en territorio canadiense ante uno de los representantes de la MLS.

      El encuentro no comenzó de la mejor manera para el conjunto fronterizo. Vancouver Whitecaps aprovechó su condición de local y apenas al minuto 12 encontró el primer gol del partido por conducto de Jeevan Badwal.

      Juárez no bajó los brazos y comenzó a buscar el empate antes del descanso. La reacción tuvo recompensa al minuto 34, cuando Ettson Ayón apareció para marcar el 1-1.

      Para la segunda parte, el equipo de la Liga MX mantuvo la presión en busca del tanto que le permitiera darle la vuelta al marcador. Vancouver intentó recuperar el control del encuentro, pero los Bravos resistieron y esperaron el momento indicado para volver a golpear.

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      La remontada finalmente llegó al minuto 74 gracias a Óscar Estupiñán. El delantero apareció en un momento clave para marcar el 2-1 y poner por primera vez en ventaja a Juárez, que pasó de estar abajo en el marcador a tener el triunfo en sus manos.

      Vancouver adelantó líneas durante la recta final con la intención de rescatar el empate, situación que también abrió espacios para el ataque de los Bravos. Juárez aprovechó el escenario y Ricardinho apareció para marcar el 3-1 definitivo que sentenció el encuentro.

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