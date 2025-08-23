Juárez remonta y vence al Santos
Remontada brava. FC Juárez redobló el marcador al vencer 2-1 a Santos Laguna y suma sumar tres puntos más en su casa. Con goles de Denzell García y Ángel Zaldívar.
Cristian Dájome, el colombiano abrió el marcador apenas al minuto 11, aprovechando una jugada en la que la defensa de los Bravos no logró reaccionar a tiempo. Imágenes del Santos vs Juárez | MEXSPORT
Juárez tuvo una oportunidad de oro al minuto 53 con una jugada polémica dentro del área, pero tras una revisión en el VAR, se confirmó la decisión original: no era penal.
A pesar del esfuerzo y los ajustes tácticos de Martín Varini, director técnico de Juárez, el gol del empate nunca llegó. En los minutos finales, ingresaron Dieter Villalpando y Raymundo Fulgencio en busca de mayor dinamismo al frente.
Sin embargo, fueron Denzell García y Ángel Zaldí-
var, los que lograron remontar el marcador con al 89’ y 90+2 y consiguieron la hazaña de la noche para que FC Juárez, sumaran tres puntos valiosos en el torneo.
