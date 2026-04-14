Juegos de la Selección ya serán transmitidos en Netflix
El convenio incluye las ediciones 2027 y 2029 de la Nations League y Copa Oro en territorio mexicano
A partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de los juegos de la Selección Mexicana.
Acuerdo entre Concacaf y Netflix para transmisión en México
Concacaf y Netflix anunciaron hoy un nuevo acuerdo de derechos de transmisión por cuatro años para México, que incluye las dos principales competencias de selecciones nacionales masculinas de la Confederación: la Nations League y la Copa Oro.
Como parte del acuerdo, Netflix se convertirá en la casa en México de las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos, con una nueva forma de seguir estas competencias internacionales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El acuerdo aplica exclusivamente al territorio de México y las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf incluidas en esta alianza.
Detalles de las competencias y declaraciones oficiales
La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.
Por su parte, la decimonovena edición de la Copa Oro Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional.
"Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias de selecciones nacionales", dijo Philippe Moggio, Secretario General de Concacaf.
no te pierdas estas noticias
Juegos de la Selección ya serán transmitidos en Netflix
El Universal
El convenio incluye las ediciones 2027 y 2029 de la Nations League y Copa Oro en territorio mexicano
Buscará el Barsa revertir marcador
AP
El cuadro blaugrana saldrá por la remontada ante el Atlético de Madrid en la Champions
Katia Itzel García levanta la voz
El Universal
Tras el supuesto insulto misógino del entrenador del Mazatlán, Sergio Bueno