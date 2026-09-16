logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Jugadores de la NFL prefieren césped natural para los partidos

Por AP

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Jugadores de la NFL prefieren césped natural para los partidos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ORCHARD PARK, Nueva York.- Para Josh Allen, el césped tiene que ser natural.

      Mientras los Bills de Buffalo se alistan para su primer partido de temporada regular el jueves en su nuevo Highmark Stadium, el quarterback aguarda con ganas no tener que lidiar con el desgaste adicional que antes sufría su cuerpo al jugar sobre el césped artificial de la antigua instalación del equipo, ahora demolida.

      "Me he hecho muchísimas, muchísimas quemaduras en las piernas por el césped artificial, hasta el punto de que no puedo dormir por la noche porque se me ampolla. Es muy doloroso", dijo Allen.

      Señaló que todavía lo siente después de que los Bills entrenan sobre un césped artificial dentro de su pabellón de prácticas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Si pudiera chasquear los dedos y hacer que todos los campos fueran de césped natural, eso es lo que haría, sin duda", indicó.

      Por influyente que pueda ser Allen, no tiene ese tipo de facultad, incluso cuando el debate entre césped natural y césped artificial resurge este año después de que siete de 11 instalaciones de la NFL hicieran el cambio obligatorio —y temporal— a césped natural para albergar partidos del Mundial de fútbol.

      Los jugadores apoyan abrumadoramente el césped natural

      "Es un poco extraño, pero ¿qué se puede esperar?", expresó el lineman defensivo de los 49ers Nick Bosa, al referirse a que los equipos hagan una excepción para la FIFA mientras la Asociación de Jugadores de la NFL afirma que el 92% de sus miembros prefiere el césped natural.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa
        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa

        Johan Vásquez vuelve a anotar gol en la clasificación del Genoa

        SLP

        El Universal

        El gol de cabeza de Vásquez fue clave para la victoria ante Suditor.

        Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026
        Hormiga González dónde ver su debut en la Europa League 2026

        "Hormiga" González dónde ver su debut en la Europa League 2026

        SLP

        El Universal

        El partido se transmitirá en vivo por Claro Sports, ESPN y VIX este 16 de septiembre a las 13:00.

        Espí salva al Madrid en el descuento
        Espí salva al Madrid en el descuento

        Espí salva al Madrid en el descuento

        SLP

        EFE

        Elche remontó dos goles en los últimos 20 minutos, pero no pudo evitar la derrota

        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista
        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

        Costa Rica busca renovar selección bajo mando de Fernando Batista

        SLP

        EFE

        Manfred Ugalde y otros jóvenes lideran la renovación del equipo nacional costarricense.