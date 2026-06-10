Jugadores del ADSL respaldan a Mejía

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Con el inicio de la pretemporada del Club Atlético de San Luis de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, la escuadra potosina realizó este martes una práctica a puerta abierta para los medios de comunicación. Al término del entrenamiento, los futbolistas Eduardo Águila, Leonardo Flores y David Rodríguez compartieron sus impresiones sobre la llegada del nuevo director técnico Diego Mejía y los objetivos para la próxima campaña.

El defensor Eduardo Águila destacó que el grupo apenas comienza el proceso de adaptación a la nueva filosofía de trabajo del estratega mexicano. "Bueno creo que son pocos días todavía para eso de adaptarnos y todo eso, estamos trabajando a lo que nos está pidiendo. Todavía no he tenido tanto la oportunidad de hablar con él. Yo creo que ya poco se va a ir acercando con cada uno de nosotros y ver qué vamos a ir trabajando para este torneo", comentó.

Asimismo, el zaguero resaltó la experiencia que posee el nuevo entrenador dentro del futbol mexicano. "Es una adaptación muy buena, como dices, es mexicano, es joven, creo que también estuvo varios años aquí en la liga mexicana, entonces sabe lo que es jugar en esta liga y bueno, como les digo, vamos a ir adaptándonos poco a poco a él para hacer un buen torneo", enfatizó Águila.

Por su parte, el delantero Leonardo Flores aseguró que el trabajo del nuevo cuerpo técnico ha sido intenso desde los primeros días de preparación. "Muy bien, se incorporó muy bien, ha estado trabajando muy intenso y nos está planteando su nueva idea y nosotros adaptándonos a ella. Pues me gustaría estar siguiendo metiendo goles, ayudar al equipo en lo que necesiten e ir ganando más minutos en el equipo", expresó.

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Sobre las metas colectivas para el próximo certamen, Flores fue claro al señalar que el principal objetivo es regresar a la fase final. "Bueno, para mí los objetivos yo creo que siempre ha sido calificar a liguilla. Creo que tenemos un gran equipo, se hicieron las cosas bien, los resultados no nos acompañaban, pero esperemos que con este nuevo cambio los resultados nos acompañen y podamos clasificar entre los mejores ocho", señaló.

Mientras tanto, el canterano potosino David Rodríguez manifestó su orgullo por representar a la institución de su estado y aseguró que buscará consolidarse durante el Apertura 2026. "Para mí es un orgullo representar a San Luis siendo potosino y creo que al final del pasado torneo pude demostrar lo que soy capaz y lo que puedo aportar al equipo. Van a ver que este torneo va a ser muy diferente, con una cara nueva y nos va a ir muy bien", apuntó.