Julián Quiñones sigue con el plan goleador
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
México.- Julián Quiñones, figura de la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo, en la que logró cuatro anotaciones, mantiene su instinto de killer intacto en el inicio de la Liga en Arabia Saudita.
El campeón de goleo de la pasada temporada, en la que se impuso a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, abrió la actividad en la Saudi Pro League con el Al-Qadisiyah con una contundente victoria de 3-1 sobre el Al-Shabab, y no sólo se hizo presente en el marcador, además dio una asistencia.
El duelo estuvo bastante cerrado, ya que, con el empate a un tanto por bando, se acercaba el final del partido y parecía que la igualada era inminente. No obstante, el atacante mexicano tenía otros planes en mente.
Al minuto 80, Quiñones se quitó la marca dentro de área y, luego de una diagonal matona, el exjugador de Atlas y América únicamente tuvo que empujar el esférico al fondo de la red para lograr la victoria de su equipo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ya en tiempo de compensación, Julián orquestó un contragolpe, donde vio en mejor posición a su compañero Turki Al-Ammar, quien puso cifras definitivas en el juego.
no te pierdas estas noticias
América cae en penaltis y pierde liderato en Leagues Cup
El Universal
Cristian Borja falló el penalti decisivo y América quedó segundo en el grupo.
Amy Hunt gana oro en 200 metros en Birmingham: "Orgullosa de competir en casa"
AP
Mark English se convierte en el primer irlandés en ganar oro en 800 metros en Europa.
Ben Shelton retiene título en National Bank Open en Montreal
AP
El triunfo confirma el buen momento de Shelton, que ganó también en Dallas y Múnich.