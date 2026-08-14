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Julián Quiñones sigue con el plan goleador

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Julián Quiñones sigue con el plan goleador
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      México.- Julián Quiñones, figura de la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo, en la que logró cuatro anotaciones, mantiene su instinto de killer intacto en el inicio de la Liga en Arabia Saudita.

      El campeón de goleo de la pasada temporada, en la que se impuso a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, abrió la actividad en la Saudi Pro League con el Al-Qadisiyah con una contundente victoria de 3-1 sobre el Al-Shabab, y no sólo se hizo presente en el marcador, además dio una asistencia.

      El duelo estuvo bastante cerrado, ya que, con el empate a un tanto por bando, se acercaba el final del partido y parecía que la igualada era inminente. No obstante, el atacante mexicano tenía otros planes en mente.

      Al minuto 80, Quiñones se quitó la marca dentro de área y, luego de una diagonal matona, el exjugador de Atlas y América únicamente tuvo que empujar el esférico al fondo de la red para lograr la victoria de su equipo.

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      Ya en tiempo de compensación, Julián orquestó un contragolpe, donde vio en mejor posición a su compañero Turki Al-Ammar, quien puso cifras definitivas en el juego.

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