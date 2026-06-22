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Nueva York analiza viabilidad de Juegos Olímpicos 2042

La gobernadora Kathy Hochul impulsa un comité para estudiar la candidatura olímpica de Lake Placid y Nueva York en 2042.

Por EFE

Junio 22, 2026 06:22 p.m.
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Nueva York analiza viabilidad de Juegos Olímpicos 2042
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      Nueva York, 22 jun (EFE).- La gobernadora del estado de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, divulgó este lunes que ha formado un comité para estudiar la "viabilidad" de que Lake Placid vuelva a ser sede de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno, junto a la Gran Manzana, en 2042.

      Comité exploratorio para evaluar candidatura olímpica

      "Es hora de que la llama olímpica vuelva a Nueva York", dijo Hochul en un comunicado, en el que destacó la "oportunidad única en una generación" de aprovechar el "legado" de Lake Placid", que fue sede de los JJ.OO. en 1932 y 1980, y usar "la plataforma global de la ciudad de Nueva York".

      La gobernadora reivindicó que Lake Placid es una de las pocas ubicaciones que ha sido sede dos veces, y cuatro décadas después del llamado "milagro sobre hielo", siguen utilizándose sus instalaciones para competiciones internacionales y entrenamientos, entre otros eventos.

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      Inversiones y liderazgo en el comité

      En ese sentido, señaló que el estado ha invertido 750 millones de dólares para modernizar las instalaciones olímpicas del lugar, que además fueron designadas como la pista de reserva para los JJ.OO. de invierno de Milán-Cortina 2026, "lo que demuestra aún más su vigencia", agregó.

      El "comité exploratorio", que trabajará durante un año, está dirigido por la presidenta y CEO de la Autoridad de Desarrollo Regional Olímpico, Ashley Walden, y contará con varios subcomités por áreas, como asuntos legales y finanzas, en los que trabajan ejecutivos y funcionarios.

      La formación del comité, indica la nota, no supone un compromiso de buscar la candidatura para los JJ.OO., y una vez termine el proceso entregará un informe con datos y recomendaciones a los líderes del estado de Nueva York, tras lo que estos determinarán futuras acciones.

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